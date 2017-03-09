焦点：美国页岩油厂商纷纷酝酿增产 OPEC全球限产策略遭掣肘

图为2013年4月资料图片，显示美国加州的一处页岩油装置。 REUTERS/Lucy Nicholson

路透休斯顿3月9日 - 美国页岩油厂商正在筹划宏大的计划，要在开采如火如荼的德州Permian Basin之外再开辟采油战场，这将推动页岩油开采的潮流，或会掣肘石油输出国组织(OPEC)的减产策略。

再与OPEC打了两年的价格战之后，许多页岩油公司计划在北达科他州、俄克拉荷马州和其它地区扩张开采。

作为美国最大的油田，Permian地区的产出在过去六个月已经大幅攀升。

在本周休斯顿的一次能源会议上，Hess Corp (HES.N)， Chesapeake Energy Corp (CHK.N),Continental Resources Inc (CLR.N)等公司纷纷详细公布了各自的增产计划。它们所勾画的项目，将在未来十年让美国原油供给稳步增长。

而美国能源势力的兴起，将压制OPEC对全球油价的掌控力。后者在去年秋季宣布联合限产，为八年来首次。

美国产量的上升足以推动上周美国原油库存激增820万桶，是路透所调查分析师预估增幅的四倍多。

供应意外飙升推动美国原油价周三跌逾5%，结算价报每桶50.28美元。

此次跌价彰显出，相对于OPEC产油国而言，美国页岩油生产对全球石油供应及价格的影响越来越大，而曾几何时OPEC可是全球油市说一不二的主导者。在休斯顿的剑桥能源周(CERAWeek)会议上，两个领域的代表均承认了这种影响力的转移情况。

“我们现在和OPEC有点平起平坐的感觉，”Continental Resources创始人及执行长Harold Hamm称。该公司过去一年大规模投资俄克拉荷马州页岩油项目。

在北达科他州的Bakken页岩油田，作为最大租户的Continental已聘请油田服务承包商开采曾在油价低迷期雪藏的油井。

Bakken油田最大油企之一Hess今年增加四个钻机，“我们在Bakken油田恢复扩张，”公司执行长John Hess在采访中称。

在油企实施扩张计划之际，2016年Permian Basin的土地并购规模达280亿美元，是前一年的三倍多。雪佛龙(Chevron)(CVX.N)在这里管理着200万英亩的土地，其预计到2020年前这里的产出将跳增20%。

就像美国石油库存增加所显示的那样，油企有可能造成产出过多、再次出现过剩的局面，可能推低油价。

能源资料协会(EIA)本周提高对美国2017年石油产出的预估，目前预计今年日产量比去年增加33万桶。美国的石油产量目前比纪录高位低约5%。

**OPEC警告页岩油生产商**

在剑桥能源周会议召开前夕，上周末在投行Lazard Ltd (LAZ.N)组织的午餐会上，一些美国页岩油企高管同OPEC国家的部长举行了会谈。与会者表示这次会议的气氛亲切友善，是双方的首次会晤。

OPEC计划于今年5月25日于奥地利召开会议，届时决定是否要延长还是要扩大目前的减产协议。

OPEC秘书长巴尔金都本周称，若决定在6月之后继续实施OPEC减产计划，则去年11月缔结减产协定的非OPEC产油国也必须继续参与。

Hess，Sheffield和其他美国页岩油企高管称，他们预期OPEC将会重新审视减产协议。

“页岩油生产商意识到OPEC的重要性，这点真的很好，”Hess说道。“大家都在同一条船上。”

“我们有向市场提供过多供应的潜能，”Continental的Hamm说道。“出于我们极大的责任感，我们不会这么做。”(完)