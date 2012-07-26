《蝙蝠侠》漫画书因奥罗拉枪击案延迟上市

路透洛杉矶7月24日电---华纳公司旗下知名出版商DC娱乐(DC Entertainment)周二表示，受美国科罗拉多奥罗拉影院枪击案的影响，原定於本周开售的最新一期《蝙蝠侠》系列漫画将延後上市。

DC娱乐在声明中称：“出於对科罗拉多奥罗拉受害者和家人的尊重，DC娱乐决定将《蝙蝠侠公司3》(BATMAN INC #3)的发售日期延後1个月，鉴於最近的事件，其中所含内容可能被认为麻木不仁。”

上周，科罗拉多奥罗拉一影院放映《蝙蝠侠前传3：黑暗骑士崛起》时发生枪击事件，造成12人死亡，58人受伤。

现年24岁的男子詹姆斯·霍尔姆斯(James Eagan Holmes)在枪击案发生後不久被捕，并於周一首次出庭。

尽管DC娱乐没有透露最新一期《蝙蝠侠公司3》的内容有何不妥之处，但该漫画的插画家柏南(Chris Burnham)在微博上表示，发行延迟是“因为考虑到奥罗拉枪击案，有些残酷的图画似乎非常不妥。”

他还说，其中有一幕让DC娱乐和蝙蝠侠漫画团队看了直呼“哎呀，太让人不舒服了！”（完）

编译：靳怡雯 发稿：程芳

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