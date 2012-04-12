两名中国留学生在洛杉矶被枪杀

路透洛杉矶4月11日电---洛杉矶警方称，两名中国留学生周三在南加州大学附近的“帮派活动猖獗”地区被枪杀。

警方称，受害者为一男一女，皆为南加州大学学生，20几岁。女生死於路边的宝马车内，男生在车外被找到。

“男生显然试图下车，”警方发言人Richard French说道。他表示该地区“帮派活动猖獗”。

《洛杉矶时报》报导称，这可能是一起劫车事件，但警方称犯罪动机还在调查中。

南加州大学向学生发布的消息称，受害者是留学生。（完）

编译：李富强 发稿：程芳

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。