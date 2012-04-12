两名中国留学生在洛杉矶被枪杀

韩国特别检察官称获得对三星领导人李在镕的更多不利证据
路透首尔2月15日 - 韩国特别检察官办公室周三称，在决定申请对三星集团领导人李在镕的逮捕令之前，该办公室已增加对他的指控，包括隐藏犯罪所得。
路透洛杉矶4月11日电---洛杉矶警方称，两名中国留学生周三在南加州大学附近的“帮派活动猖獗”地区被枪杀。
警方称，受害者为一男一女，皆为南加州大学学生，20几岁。女生死於路边的宝马车内，男生在车外被找到。
“男生显然试图下车，”警方发言人Richard French说道。他表示该地区“帮派活动猖獗”。
《洛杉矶时报》报导称，这可能是一起劫车事件，但警方称犯罪动机还在调查中。
南加州大学向学生发布的消息称，受害者是留学生。（完）
编译：李富强 发稿：程芳
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