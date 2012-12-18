纽约市长敦促美国立法收紧枪支管制

中国外交部驳斥特朗普 称中方无意利用汇率贬值获取优势
路透北京2月24日 - 中国外交部周五称，中国无意利用汇率贬值以获取竞争优势，以此回应美国总统特朗普的讲话。 美国总统特朗普周四称，中国是操纵汇率的“总冠军”。就在几小时前，新任美国财长刚刚承诺将更加系统地分析中国的外汇政策操作。 外交部发言人耿爽是在例行记者会上做出上述表示的。(完) (编译 刘秀红；审校 王洋)
路透纽约12月17日 - 纽约市长布隆伯格（MichaelBloomberg）周一声援枪击案遇难者亲友，抨击美国国会屈从于游说团体压力，未通过立法收紧枪支管制。
布隆伯格在市政厅记者会上称，周五在康涅狄格州一所小学发生恶性枪击案“并非异常情况”。他呼吁总统和国会应将收紧枪支管制作为头等要务。
他愤怒地说：“不知道怎么回事，我们居然认为获得连任比拯救生命更重要，居然认为政治权力比拯救生命更重要。受够了！”
美国枪杀案导致的死亡比例高于其他发达国家，布隆伯格谈到这点时说：“这简直骇人听闻。我们在互相残杀，发达国家中只有我们是如此。”
他是“反对非法枪支市长协会”的联合主席，他称该联合会呼吁国会严令销售枪支时必须毫无例外地进行犯罪背景审查，堵上法律漏洞。
布隆伯格今年组建了一个“超级政治行动委员会”，他周一表示将用这些资金去对抗“全国步枪协会”等团体的游说活动，“全国步枪协会”等团体反对立法收紧枪支管制。
他说：“我将采取适当行动去影响对话。我要不这么做的话，自己都觉得丢脸。”（完）
编译：朱淑珍 发稿：程芳
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