校园枪击案难改美国人的枪瘾

路透12月27日 - 路透/益普索调查显示，在桑迪胡克校园枪击案后，有近七成美国人支持对枪支所有权加以限制。

但调查发现，保障公民枪支所有权和使用权的法规仍深得人心。

此项12月23-27日涵盖1,477名美国人的在线调查表明，美国决策者在控制枪支暴力方面仍困难重重，受访者支持枪支管控法规，但同样拥护保障枪支所有权的法规。

调查发现，有48%的受访者认同应对枪支所有权实施有力监管或限制。但69%的受访者强烈支持或部分支持允许守法公民获得藏枪许可的法规，68%的受访者强烈支持或部分支持允许公民在公共场所使用武器自卫的法规。

近九成美国人支持规定购枪前进行背景审查的法规，逾七成美国人主张对一定时间段内购枪数量设限。

但有近四成美国人表示，应允许守法公民将枪支带进教堂、工作场所或零售商铺。当前，美国有的州禁止将枪支带进上述场所。（完）

编译：朱淑珍 发稿：张家伟

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