美国再爆校园枪击案 20名儿童丧生

中国全国人大任命何立峰为发改委主任、钟山为商务部部长
路透北京2月24日 - 新华社官方微博新华视点周五报导，十二届全国人大常委会第二十六次会议周五下午经表决，决定任命何立峰为国家发展和改革委员会主任、张军为司法部部长、钟山为商务部部长。
路透12月16日（记者 Emily Flitter/Dan Burns） - 美国官员周日称，Adam Lanza手持突击步枪和手枪，在康涅狄格州桑迪胡克小学杀害20名儿童，并在警察接近时自杀。
周日做礼拜的人们悼念受害者，美国总统奥巴马也前往康涅狄格州参加悼念活动。
官员称，Lanza现年20岁，警方周日首次确认其凶手身份。他周五闯入桑迪胡克小学，手持Bushmaster AR 15步枪向学生和学校工作人员射击。
康涅狄格州警督Paul Vance表示，Lanza还携带了两把手枪和装有数百发子弹的数个大容量弹匣，停在外面的车里还有一把霰弹枪作为第四把备用武器。
“他在校园内主要使用突击步枪，自杀时使用的是手枪。”Vance说道，并称Lanza的犯罪动机不明。
遇难儿童均为六岁或七岁，这为再度升温的更严格枪支法案能否防范大规模枪击案的辩论平添了更多痛楚。
“如果这都不能唤醒我们的国家更好保护儿童的意识，我不知道还有什么可以。”康涅狄格州首府哈特福德市市长Pedro Segarra说道。（完）
编译：李富强 发稿：王凤昌
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