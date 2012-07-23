科罗拉多居民哀悼枪击案死者

路透奥罗拉7月22日电（记者 Mary Slosson/Chris Francescani）---丹佛郊区的居民周日为死去的人致哀，此前一名持枪者在《蝙蝠侠：黑暗骑士崛起》放映现场杀害12人，并导致58人受伤。

美国总统奥巴马周日前往科罗拉多州奥罗拉，慰问枪击案死难者家属。枪击案令美国震惊，并再次引发了关於美国枪支和暴力的辩论。

“我们的文化需要改变。我们都变成了什麽样的人？今天，我们必须改变，”奥罗拉一教堂神父Mauricio Bermudez在做弥撒时对众人表示。

周五的受害者包括一名六岁的女孩和一名51岁的男子。枪手名叫James Holmes，是一名研究生院辍学生。

调查人员正在进一步调查Holmes，他在枪击案发生後立即被抓获。

科罗拉多州州长John Hickenlooper在NBC电视节目《Meet the Press》上表示，枪击案的动机仍没有任何线索。他指出，Holmes是个“偏执而充满妄想的人”，不肯与当局合作。（完）

编译：李富强 发稿：程芳

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