科罗拉多枪击案嫌犯：突然陨落的天之骄子

路透科罗拉多州奥罗拉/圣地亚哥7月22日电（记者 Stephanie Simon/Dan Whitcomb）---在詹姆斯·霍尔姆斯（James Holmes）24年的人生中，他大多数时候的所作所为似乎都在正道上。

有一年夏季，他曾在一个儿童营地当过指导老师，通过一些特定活动教导孩子们要有同情心和怜悯心，要做一个好公民。还有一年夏天，他还拿到了在萨克生物研究学院（Salk Institute for Biological Studies）实习的机会。

住在圣地亚哥时，他还常与家人去教堂做礼拜，聆听妹妹弹奏贝司。他顺利地读完了高中和大学，对科学专业兴趣浓厚，以优异的成绩从加州大学河滨分校毕业。

霍尔姆斯的朋友和熟人称，他们没有注意到他有任何不正常的地方，更别说他会於周五凌晨全身穿防弹衣在科罗拉多州奥罗拉（Aurora）的一个电影院外被逮捕，还被指控涉嫌杀害12人、造成58人受伤，而这也是美国历史上最严重枪击案之一。

圣地亚哥Penasquitos Lutheran Church教会高级牧师Jerry Borgie说：“太荒谬了，这实在不符合这位年轻人的性格。霍尔姆斯有理想，他本是能取得成功的。”

但近些日子出现的一些迹象暗示，霍尔姆斯所经历的一些挣扎可能远远超过了他周围的人所意识到的。

他2006年在萨克生物研究学院的暑期实习经历可能看起来不错，但他的实习主管接受采访时将他描述成“一位十分糟糕的实习生”。

在加州大学河滨分校上大学时，霍尔姆斯学业进展顺利，以优异的成绩从要求苛刻的神经学专业毕业，然後他获得了在科罗拉多大学安舒茨医学校区攻读神经学专业博士学位的机会。

但最近他放弃了该博士项目。在神经学实验室工作的一位人士称，霍尔姆斯没有参加在当地一家酒吧举行的年底同学庆祝聚会。这位消息人士称，是一位教授来到聚会现场告诉大家霍尔姆斯退学了，明显暗示他学业没跟上。

校方以隐私规定为由拒绝披露他的学习成绩。

尚不清楚霍尔姆斯是从何时开始在博士项目上进展不顺，但奥罗拉警长Dan Oates称，从他有条不紊地储存武器和化学品判断，他筹划枪杀案至少已有四个月的时间。

尚不清楚霍尔姆斯过去一年是否常与家人联系。他的母亲Arlene是一名护士，父亲Robert曾就读斯坦福大学和加州大学伯克利分校，是一位数学家和计算机科学家。他的家庭牧师称，他的妹妹是一位多才多艺的音乐家，目前仍与父母同住。（完）

编译：侯雪苹 发稿：程芳

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