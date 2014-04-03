美国胡德堡枪击案致3人遇难16人伤

路透德克萨斯州胡德堡4月3日(记者 Lisa Maria Garza) -美国军事官员表示，德州胡德堡军事基地一名精神健康有问题的士兵周三开枪打死3人，并造成至少16人受伤，枪手随后自杀身亡。

胡德堡军事基地指挥官Mark Milley中将表示，这名士兵曾接受抑郁和焦虑症治疗。

他说，这名士兵走进基地内的两座大楼，用一把点45口径的手枪开火，然后饮弹自尽。这名枪手的动机目前仍不清楚。

Milley在新闻发布会上表示：“目前没有迹象显示此事与恐怖主义有关。”

这是约六个月内美国军事基地发生的第三起枪击案。这起枪击案以及发生在学校和商场等公共场合的一系列枪击案引发了美国关于枪支管控的讨论。

安全官员表示，初步信息显示，这名持枪男子是伊万·洛佩斯(Ivan Lopez)，但MarkMilley拒绝提供枪手的身份。

根据CNN的报道，一名联邦调查局官员表示，这名嫌犯的妻子正配合执法官员的工作。（完）

编译：靳怡雯 发稿：程芳

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