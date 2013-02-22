美国发生街道枪击案并引发多车相撞 三人丧生

韩国军方称朝鲜据信发射一枚弹道导弹 但飞行距离不远
路透首尔4月5日 - 韩国军方表示，朝鲜周三从其东海岸新浦地区发射一枚不明飞行物，该物体最后落入朝鲜半岛外海。 朝鲜此次发射正值中美两国领袖本周即将举行峰会，特朗普与习近平可能会讨论对朝鲜施加更多压力迫使其放弃武器研发。(完) (编译 李婷仪 审校 徐文焰)
路透美国拉斯维加斯2月21日（记者 Tim Pratt） - 美国拉斯维加斯周四凌晨发生枪击案，导致三人丧生。当时一辆路虎运动型车内的枪手向一辆玛莎拉蒂开火，导致后者司机当场死亡，并引发严重的多车相撞事故。
拉斯维加斯警署发言人Jose Hernandez称，玛莎拉蒂的司机在这起黎明前的枪击事件中身亡，这辆车还撞上了一辆载运一名乘客的出租车。
在拉斯维加斯大道和佛朗明哥路（Flamingo）交叉口的几处赌场前，被撞出租车爆炸起火，司机和乘客死亡。
“他们被困在出租车内，很不幸都死了，”Hernandez说道。
Hernandez称，在拉斯维加斯热闹街区发生的开火和撞车引发了另一起四车相撞事故，至少四人受伤。
“（最初）发生了一声巨响，我还听到另外两声。我从Caesars Palace酒店的窗户望出去……可以看到火球，”新闻网站拉斯维加斯KLAS-TV's 8News Now援引目击者John Lamb的话报道称。
Hernandez表示，调查尚未发现枪击的动机，也不清楚路虎内几人向玛莎拉蒂开枪。路虎逃离了现场。
玛莎拉蒂内的一名伤者和车辆相撞事故中受伤的另外三人被送往医院治疗。（完）
编译：王凤昌 发稿：张家伟
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
路透首尔4月5日 - 韩国军方表示，朝鲜周三从其东海岸新浦地区发射一枚不明飞行物，该物体最后落入朝鲜半岛外海。 朝鲜此次发射正值中美两国领袖本周即将举行峰会，特朗普与习近平可能会讨论对朝鲜施加更多压力迫使其放弃武器研发。(完) (编译 李婷仪 审校 徐文焰)
路透首尔4月4日 - 韩国软件巨头安哲秀周二获得中间派政党--国民之党的提名，将参与竞选总统，回归5月9日的大选投票；此前他曾于2012年放弃了总统竞选的雄心壮志。(完)
路透莫斯科4月4日 - 俄罗斯新闻社周二报导，圣彼得堡Sennaya Ploshchad地铁站已被关闭，之前有匿名人士打电话，警告称可能会再发生袭击事件。