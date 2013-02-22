美国发生街道枪击案并引发多车相撞 三人丧生

图为2013年2月21日美国拉斯维加斯枪击案及撞车事故现场。 REUTERS/Las Vegas Sun/Steve Marcus

路透美国拉斯维加斯2月21日（记者 Tim Pratt） - 美国拉斯维加斯周四凌晨发生枪击案，导致三人丧生。当时一辆路虎运动型车内的枪手向一辆玛莎拉蒂开火，导致后者司机当场死亡，并引发严重的多车相撞事故。

拉斯维加斯警署发言人Jose Hernandez称，玛莎拉蒂的司机在这起黎明前的枪击事件中身亡，这辆车还撞上了一辆载运一名乘客的出租车。

在拉斯维加斯大道和佛朗明哥路（Flamingo）交叉口的几处赌场前，被撞出租车爆炸起火，司机和乘客死亡。

“他们被困在出租车内，很不幸都死了，”Hernandez说道。

Hernandez称，在拉斯维加斯热闹街区发生的开火和撞车引发了另一起四车相撞事故，至少四人受伤。

“（最初）发生了一声巨响，我还听到另外两声。我从Caesars Palace酒店的窗户望出去……可以看到火球，”新闻网站拉斯维加斯KLAS-TV's 8News Now援引目击者John Lamb的话报道称。

Hernandez表示，调查尚未发现枪击的动机，也不清楚路虎内几人向玛莎拉蒂开枪。路虎逃离了现场。

玛莎拉蒂内的一名伤者和车辆相撞事故中受伤的另外三人被送往医院治疗。（完）

编译：王凤昌 发稿：张家伟

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