枪手在新泽西商场开火后自杀

路透美国新泽西州帕拉默斯11月5日（记者 Barbara Goldberg） -美国官员称，一名枪手周一夜间在新泽西州一家人流密集的购物中心开火后自杀，事件发生后警方对大厦内人员进行了大规模疏散。警方在事件发生几个小时后才发现枪手已经身亡。

卑尔根(Bergen)县检察官John Molinelli在周二凌晨召开的记者会上表示，枪手RichardShoop现年20岁，使用经过改装的步枪似乎漫无目标地开了至少六枪，但并未造成人员伤亡，随后在商场后部开枪自杀。

当局表示，Shoop曾有滥用毒品和贩毒史，“这可能就是他最终选择做出昨晚举动的原因，”Molinelli在美国广播公司(ABC)电视台《早安美国》节目中说道。

有关官员在美国东部时间凌晨3时20分左右在Westfield花园州立大厦发现了Shoop的尸体。

Molinelli称，Shoop进入购物中心似乎是想自杀，而不是要伤人。（完）

编译：王凤昌 发稿：程芳

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