枪手在新泽西商场开火后自杀

全球政经：新兴国家敦促发达国家履行应对气候变化的资金承诺
路透北京4月11日 - 中国、巴西、印度和南非周二发表联合声明，敦促工业化国家履行2015年在巴黎气候大会上做出的帮助发展中国家应对全球气候变化的资金承诺。
(本文由路透中文网编译提供)
路透美国新泽西州帕拉默斯11月5日（记者 Barbara Goldberg） - 美国官员称，一名枪手周一夜间在新泽西州一家人流密集的购物中心开火后自杀，事件发生后警方对大厦内人员进行了大规模疏散。警方在事件发生几个小时后才发现枪手已经身亡。
卑尔根(Bergen)县检察官John Molinelli在周二凌晨召开的记者会上表示，枪手Richard Shoop现年20岁，使用经过改装的步枪似乎漫无目标地开了至少六枪，但并未造成人员伤亡，随后在商场后部开枪自杀。
当局表示，Shoop曾有滥用毒品和贩毒史，“这可能就是他最终选择做出昨晚举动的原因，”Molinelli在美国广播公司(ABC)电视台《早安美国》节目中说道。
有关官员在美国东部时间凌晨3时20分左右在Westfield花园州立大厦发现了Shoop的尸体。
Molinelli称，Shoop进入购物中心似乎是想自杀，而不是要伤人。（完）
编译：王凤昌 发稿：程芳
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