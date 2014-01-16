美国12岁男孩在校园开火 造成两人受伤

路透1月15日（记者 Alex Dobuzinskis） -美国警方周三称，新墨西哥州罗斯威尔市一家中学周二发生枪击案，一名12岁的男孩持猎枪开火，造成两名同学受伤。该男孩把从家中拿的猎枪进行改装，并事先策划了袭击。

警方称，调查人员仍在对该男孩实施袭击前曾向一些朋友发出警告一事进行调查。美国当局没有公布该男孩的身份。

袭击发生在Berrendo中学的体育馆，一名11岁的男孩和一名13岁的女孩受重伤，当时学生们因恶劣天气正在那里等待上课。尚不知道该男孩袭击的动机。

“我们发现了嫌犯策划这起事件的证据，”新墨西哥州警察局长PeteKassetas对记者称。Kassetas没有透露其他详情。

这是过去三个月美国发生的第二起中学校园枪击案。

Kassetas称，该男孩对20毫米口径的猎枪进行了改装，给猎枪装了更像手枪式把柄的锯短的手柄，并在枪里装了三发小号铅弹。警方称，该男孩把枪装在一个袋子里带进体育馆。

Kassetas在新闻发布会上称，该男孩开了三枪，一枪打到体育馆的天花板，另一枪打到地面上，还有一枪射向12-15英尺（3.7-4.6米）开外的同学。

官员称，枪击事件持续仅10秒，随后一位名叫John Masterson的老师上前劝说该男孩放下了枪。（完）

编译：侯雪苹 发稿：王凤昌

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。