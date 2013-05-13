新奥尔良母亲节枪击案致19人受伤

路透5月12日 - 美国警方称，新奥尔良周日举行母亲节游行活动时发生枪击事件，造成包括两名儿童在内的19人受伤。

新奥尔良警方发言人Garry Flot表示，枪击发生在当地时间下午1点45分。

Flot在声明中表示，10名男子和7名女性以及两名10岁的儿童被击中。这两名儿童仅被擦伤，目前情况良好。

他说：“很多受害者是被跳飞的子弹擦伤的。”

根据Flot的说法，有两名受害者正在接受手术。

新奥尔良警官Ronal Serpas对记者表示，至少有一人在观众逃离现场时受伤。

根据院方发言人Marvin McGraw的说法，紧救人员将11人送往Interim LSU公立医院。

Serpas表示，警方看到三名嫌犯逃离，其中一人是短发、黑色皮肤、年龄在18-22岁之间的男性。目前警方未逮捕任何人。

此事也非新奥尔良今年首次发生致多人伤亡的枪击事件。（完）

编译：靳怡雯 发稿：王凤昌

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