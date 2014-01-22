美国一大学发生枪击案 一人死亡

路透1月21日（记者 Carey Gillam） - 美国警方称，印第安纳州普渡大学（Purdue University）周二发生枪击案，一名男子被枪杀，一名男性嫌犯被捕。

据普渡大学警方负责人John Cox称，枪击案发生在中午时分，地点是该校电气工程楼的一间地下教室。嫌犯名叫Cody Cousins，23岁，死者是一名教师的助手Andrew Boldt，21岁。

Cox还称，嫌犯似乎只将死者视为袭击目标，开枪后便离开了。

“场面很惨，”Cox说。他还称，嫌犯离开电气工程楼不久后便束手就擒。

Cox在午后召开的新闻发布会上称Cousins被拘押在Tippacanoe县监狱里，但他并未透露嫌犯的动机。

听到枪声后，校方立即向学生和教职员工发出短信，提醒他们在警方搜查期间保护自身安全。

美国校园枪击案频发，引发全美上下就枪支管控进行热辩。（完）

编译：侯雪苹 发稿：王琛

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