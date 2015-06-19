美国南卡州黑人教堂枪击案嫌犯被捕

(本文由路透中文网编译提供)

路透南卡罗来纳州查尔斯顿6月18日（记者 Harriet McLeod） - 美国21岁的白人男子Dylann Roof因涉嫌在南卡罗来纳州一教堂枪杀九人于周四被捕，美国官员正在对这起仇恨犯罪案展开调查。

美国官员称，袭击发生后，警方展开了长达14个小时的紧张搜捕，最终在案发地查尔斯顿以北约350公里处的一个检查站捕获了Roof。

枪击案发生在拥有近200年历史的伊曼纽尔非裔卫理圣公会教堂，有六名女性和三名男性遇害，当中包括四名牧师，其中一位牧师是该州41岁的民主党参议员Clementa Pinckney。

“这起发生在黑人教堂的惨案，明显引出了关于我们历史上黑暗部分的问题，”美国总统奥巴马说。“无辜之人再次被杀，部分是因为想制造伤害的人能轻易得到枪支。”

一位自称名叫Carson Cowles、是Roof叔父的男子对路透称，Roof的父亲近期送给Roof一把0.45口径手枪作为生日礼物，Roof似乎不合群。

查尔斯顿警察局长Greg Mullen称，Roof在被捕时带着手枪，但他和平投降。

美国总检察长Loretta Lynch称，她的办公室正在就是否指控Roof涉嫌以种族或其他歧视为动机的仇恨犯罪进行调查。（完）