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时事要闻 | 2013年 2月 27日 星期三 11:17 BJT

美国南卡罗来纳州一大学发生枪击事件--学校网站

路透2月26日 - 美国南卡罗来纳州卡罗莱纳海岸大学(Coastal Carolina University)在其网站发布警报称，该校一座大学公寓周二发生一起枪击事件，学生和教职员工被要求留在室内。

校方这一警报没有提供关于事件造成的伤亡信息，只表示警方已到现场处理。（完）

编译：靳怡雯 发稿：王燕焜

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