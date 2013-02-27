美国南卡州一大学发生枪击案,一名学生丧生

(本文由路透中文网编译提供)

路透南卡州查尔斯顿2月26日 - 美国南卡罗来纳州卡罗来纳海岸大学(Coastal Carolina University)称，该校学生宿舍周二发生枪击案，一名19岁学生丧生，当局正在缉拿枪手。

该大学相关人员称，学生们被要求留在宿舍，但枪手应该已经逃离现场。

枪击事件发生在当地时间下午将近七点半时，该公寓式学生宿舍住着2,000名学生。

“嫌疑人乘车逃离。校园仍处于封闭状态，在教室内的人已经可以返回家里。在宿舍内的人被要求留在室内，”该大学发言人Mona Prufer表示。（完）