美国南卡州一大学发生枪击案（更新版）

美国导弹袭击令叙利亚空军基地遭到严重破坏--俄新社
路透莫斯科4月7日 - 俄新社周五引述叙利亚Shayrat空军基地一位工作人员的报道称，美国巡航导弹的打击对该基地造成“严重”破坏。
路透南卡州查尔斯顿2月26日 - 美国南卡罗来纳州卡罗来纳海岸大学(Coastal Carolina University)称，该校学生宿舍周二发生枪击案，至少一人受伤，当局正在缉拿枪手。
该大学相关人员称，学生们被要求留在宿舍，但枪手应该已经逃离现场。
枪击事件发生在当地时间下午将近七点半时，该公寓式学生宿舍住着2,000名学生。
“嫌疑人乘车逃离。校园仍处于封闭状态，在教室内的人已经可以返回家里。在宿舍内的人被要求留在室内，”该大学发言人Mona Prufer表示。
她表示，伤者已经送医，但尚无进一步详情透露。（完）
编译：王凤昌 发稿：张家伟
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