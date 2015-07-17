美田纳西州军事设施遭枪击 四名海军陆战队员死亡枪手被击毙

安倍称希望加强特朗普当政时代的日美同盟关系
路透东京1月20日 - 日本首相安倍晋三周五表示，他希望进一步加强日本与美国的同盟关系。美国候任总统特朗普将在周五宣誓就职。
路透田纳西州查特怒加市7月16日 （记者 Rich McKay） - 田纳西州查特怒加市的两处军事设施周四遭一名枪手袭击，致使四名美国海军陆战队员死亡。该枪手已被击毙，警方称此次袭击事件是一次肆无忌惮、野蛮的国内恐怖主义行为。
美国联邦调查局（FBI）将嫌疑人确定为24岁的Mohammod Youssuf Abdulazeez，但称现在对暴行动机进行猜测为时尚早。此次枪击事件正值美国军队和执法当局日渐担忧“独狼式”恐怖袭击对国内目标构成威胁之际。
“我们正将此事作为国内恐怖主义行为进行处理，”田纳西州东区律师比尔·基利安（Bill Killian）表示，并称该犯罪事件性质尚无官方定论，且FBI没有排除任何可能性。
“尽管此时对枪手的动机进行猜测可能为时过早，但我们将彻查这起悲剧事件，并会公布相关进展，”FBI在声明中表示。
美国全国广播公司（NBC）报导称，该枪手出生于科威特，通过归化入籍成为美国公民。
美国官员称，执法当局正在调查该枪手是否曾接到“伊斯兰国”或某个类似军事组织的授意。（完）
编译：刘珞焱 发稿：王琛
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