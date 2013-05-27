美德州发生枪击案 一人遇难五人伤

路透5月26日 - 美国官员称，周日一名男子驾驶皮卡连续开枪伤人，导致一人死亡、五人受伤，伤者中包括德州康乔县（Concho）治安官，之后嫌犯与执法人员交火时被击毙。

当局从嫌犯处发现一支突击步枪，一把手枪和数百发弹药。这名嫌犯23岁，来自北卡罗来纳州。德州公共安全部门在声明中称，嫌犯的姓名暂不公布，等待通知亲属。

声明透露，在这宗枪击案中遇害的是41岁的陶瑞思（Alicia Torres），她在自己的车里中弹身亡。

凌晨发生枪击案后，执法部门在距离达拉斯约400公里的康乔县多个现场展开调查。

声明称，此宗枪击案始于凌晨四点三十分左右，当时嫌犯向Eden附近一辆汽车开枪，一名女性受伤，伤者后来被送往San Angelo的医院救治。

此后不久，嫌犯又打伤两人，当时两名受害者正坐在Brady一家便利店外的车内；嫌犯随后返回Eden，向另一辆汽车开枪，击伤一人。

大约早上六点左右，有人发现陶瑞思在Eola自己的车内中弹身亡。

声明称，大约15分钟后，康乔县治安官Richard Doane在Eden以北的公路上与嫌犯相遇，治安官被击伤，后被送往San Angelo一家医院，无生命危险。

此后有公路巡警和狩猎监督官赶来支援治安官，嫌犯与其交火时被击毙。（完）

编译：王凤昌 发稿：朱淑珍

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