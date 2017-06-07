美国犹他州盐湖城发生枪击案 造成三死两伤--当地媒体

特雷莎·梅就居留权释出善意 退欧谈判迈出好聚好散第一步
路透布鲁塞尔6月22日 - 英国首相特雷莎·梅(文翠珊，Theresa May)周四就退欧后居住于英国的外籍人士的议题，向欧盟各国领袖提出一项“公平”协议，不过欧盟领袖们对之抱怀疑态度，要求特雷莎·梅提供更多细节。
路透6月6日 - 据当地媒体报导，犹他州盐湖城南部周二发生枪击案，造成三人死亡、两人受伤。
据Salt Lake Tribune，这起枪击案发生在Sandy郊区一座房子外。
当地Canyons校区在其推特页面称，受枪击案影响，官方暂时关闭了该地区的一所小学。
警方发言人没有立即回覆寻求置评的电话。
该报援引Sandy一位警官的话称，两名伤者为青少年。
根据该报，该警官不愿提供三名死者的详情。
盐湖城电视台KSL援引警方称，枪手在这起事件中死亡。(完)
(编译 侯雪苹；审校 陈宗琦)
路透布鲁塞尔6月22日 - 英国首相特雷莎·梅(文翠珊，Theresa May)周四就退欧后居住于英国的外籍人士的议题，向欧盟各国领袖提出一项“公平”协议，不过欧盟领袖们对之抱怀疑态度，要求特雷莎·梅提供更多细节。
路透华盛顿6月22日 - 一名美国官员周四告诉路透，朝鲜又进行了一次火箭发动机测试，美国认为这可能是朝鲜开发洲际弹道导弹计划的一部分。
路透首尔6月22日 - 韩国总统文在寅周四称，中国在抑制朝鲜核计划方面应做出更多努力，他还呼吁中国国家主席习近平“解除一切”因韩国决定部署萨德而报复韩国企业的措施。