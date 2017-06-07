美国犹他州盐湖城发生枪击案 造成三死两伤--当地媒体

路透6月6日 - 据当地媒体报导，犹他州盐湖城南部周二发生枪击案，造成三人死亡、两人受伤。

据Salt Lake Tribune，这起枪击案发生在Sandy郊区一座房子外。

当地Canyons校区在其推特页面称，受枪击案影响，官方暂时关闭了该地区的一所小学。

警方发言人没有立即回覆寻求置评的电话。

该报援引Sandy一位警官的话称，两名伤者为青少年。

根据该报，该警官不愿提供三名死者的详情。

盐湖城电视台KSL援引警方称，枪手在这起事件中死亡。(完)