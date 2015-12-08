美国本月将首次在新加坡部署P8侦察机

韩国检方尚未决定是否再次申请对三星领导人的逮捕令
路透首尔1月19日 - 韩国特别检察官办公室周四称，尚未决定是否重新申请对三星集团领导人李在镕的逮捕令。韩国法院之前驳回检方申请逮捕李在镕的请求。
路透华盛顿12月7日（记者 David Brunnstrom） - 美国就本月在新加坡首次部署美国P8波塞冬（Poseidon）侦察机与新加坡达成一致。
美国国防部长卡特与新加坡国防部长黄永宏周一会晤后发表联合声明，对美国将于12月7日至14日在新加坡首次部署该飞机表示欢迎。
美国一位国防官员称，预计在新加坡会有进一步的部署。目前正值南海紧张局势加剧之际。
声明称，在新加坡部署P8侦察机，可“通过参与双边及多边演练强化与该地区国家军方的协同工作能力，及时为该地区的HADR及海上安全努力提供支持”。
“HADR”指的是人道主义及救灾行动。
美国与新加坡有长期防务关系，部署P8侦察机是卡特与黄永宏签署的增强防务合作协议的一部分。（完）
编译：侯雪苹 发稿：程芳
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