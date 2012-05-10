美国拟明春派军舰驻留新加坡10个月

印尼称金正男一案嫌疑人中至少三名朝鲜人逃往迪拜
路透雅加达2月20日 - 一位印尼移民官员周一表示，因与金正男被害事件有关而被通缉的四名朝鲜人当中，至少三人在案发当晚搭乘一架航班从雅加达飞往迪拜。
路透华盛顿5月9日电（记者 Jim Wolf）---美国海军周三称，美国新型军舰将於明年春季开赴新加坡，在当地驻留约10个月。
美国海军负责海面作战的洛文德（Thomas Rowden）少将对记者表示，在新加坡部署的近海军舰“自由”号将协助人员轮换、後勤和维护等工作。
他在一个电话会议上称：“明年春季，我们将部署舰艇于新加坡约10个月。同时，我们正在为她（舰艇）成功执行部署任务做准备。”
新加坡位於马六甲海峡沿岸，具有重要的战略意义，而马六甲海峡又是沟通印度洋与太平洋的咽喉要道，全球约40%的贸易货物要经由此地运输。
负责部署任务的执行官默多克（Jim Murdoch）少将在电话会议上称，“自由”号军舰由40名核心船员控制，在新加坡维护期间不需占用太大地方。
他指出，一个不到40人的团体将永久驻留新加坡，当中包括美国海军军人和承包商人员。此外，在这艘军舰停泊新加坡进行日常维护时，还会有其他人员出入。
他还称，总部位於夏威夷珍珠港的美国太平洋舰队在与新加坡政府磋商，讨论相关细节。（完）
编译：侯雪苹 发稿：张家伟
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