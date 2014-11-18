枪杀南加州大学中国留学生的另一凶犯被判终身监禁

路透洛杉矶11月17日 - 涉嫌在2012年枪杀南加州大学两名中国留学生的两名疑犯之一贾维尔·博尔登（Javier Bolden）周一被判终身监禁，而且不得假释。

博尔登因涉嫌枪杀23岁的中国留学生瞿铭和吴颖，上月被裁定犯有一级谋杀罪。

洛杉矶地方检察官办公室称，22岁的博尔登因2012年4月南加州大学枪杀案被判两次终身监禁且不得假释，他还因之前的一起开枪袭击、造成两人受伤案件被判第三次终身监禁另加22年刑期。

博尔登在南加州大学枪杀案中的同伙、21岁的布莱恩·巴恩斯（Bryan Barnes）已在2月被判终身监禁且不得假释，他之前已认罪并承认是他开的枪。

这起枪杀事件震惊了整个南加州大学，引发外界热议该校能否对其附近社区提供充足的安保措施。南加州大学附近社区住着许多学生。（完）

编译：侯雪苹 发稿：王琛

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