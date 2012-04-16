美国悬赏12.5万美元寻找中国留学生遇害案线索

路透洛杉矶4月13日电（记者 R.T. Watson）---美国南加州大学两名中国留学生日前遭枪击遇害，美国警方13日宣布，悬赏12.5万美元寻找破案线索。

一男一女两名遇害者都为23岁，名字分别叫瞿铭和吴颖。案发时两人坐在瞿铭车内，案发地点为南加州大学附近一个居民区。警方仍在继续寻找嫌犯线索。

证据显示，这二人应为单一嫌犯所害。案件发生在当地时间周三下午1点左右，瞿铭开车将吴颖送回她租住的房屋，两人坐在一辆2003年款宝马车内谈话。

南加州大学是一所位於洛杉矶的私立大学，据称在美国高校中拥有最多的外国学生。该校去年外国学生人数达8,615人，其中中国留学生比例最大，为1,951人。

警方称，这12.5万美元的悬赏将由南加州大学校方支付。

该案引发对校方是否为居住于学校附近社区的大量学生提供了足够的安保措施的质疑。警方和校方称，近年来该地区的暴力犯罪有所减少。

吴颖所寄宿家庭的一名成员称，吴颖与瞿铭在一起的时间逐渐增多，两人似乎刚开始一场恋情。吴颖於去年6月开始寄宿该家庭，她和瞿铭同为电气工程系研究生。

吴颖寄宿家庭的房东汉密尔顿（Jacqueline Hamilton）称，吴颖为人善良，喜欢做饭，常去图书馆。（完）

编译：张家伟 发稿：王燕焜

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