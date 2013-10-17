斯诺登还将揭露更多机密

路透纽约10月16日（记者 Denis Fitzgerald） - 美国“棱镜”项目揭密者斯诺登（Edward Snowden）的父亲周三称，斯诺登还有更多机密要分享，应该留在俄罗斯，这样才能保证将真实的故事告诉世界。

斯诺登之父在俄罗斯与儿子相处一周后返回美国，这是斯诺登今年稍早在俄罗斯获准避难后父子俩首次见面。

当被问及他见面时跟儿子说了些什么时，斯诺登之父告诉记者：“留下，但这只是我的建议。我儿子未必会这么做。他过得舒适、快乐。他对他所做过的事非常坚持。”

斯诺登今年稍早披露美国的机密监控项目，支持者将他视为人权英雄，批评者则斥之为“卖国贼”。

斯诺登之父称，斯诺登留在俄罗斯可以继续他所做的，确保能将真实的故事告诉外界。

他说：“他不是逃亡者，他是获得俄罗斯合法庇护的。媒体必须搞清楚这点，我想我们的政府现在已经明白这点了。”

俄罗斯当局对斯诺登父子会面地点、以及斯诺登在俄罗斯的住所讳莫如深，也不让媒体和公众接近斯诺登。

俄罗斯总统普京多次表示，俄罗斯庇护斯诺登的前提条件是他得停止损害美国。但他以斯诺登此事为例，抨击美国向世界宣扬人权，而在自己国内却不尊重人权。（完）

编译：朱淑珍 发稿：程芳

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