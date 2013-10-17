斯诺登还将揭露更多机密

中国证券：证监会下发新一批10家公司IPO批文，料融资总额至多51亿元
路透上海4月14日 - 中国证监会官方微信周五刊登通知，证监会按法定程序核准了新一批10家企业的首次公开发行（IPO）申请，预计筹资总额不超过51亿元人民币。
(本文由路透中文网编译提供)
路透纽约10月16日（记者 Denis Fitzgerald） - 美国“棱镜”项目揭密者斯诺登（Edward Snowden）的父亲周三称，斯诺登还有更多机密要分享，应该留在俄罗斯，这样才能保证将真实的故事告诉世界。
斯诺登之父在俄罗斯与儿子相处一周后返回美国，这是斯诺登今年稍早在俄罗斯获准避难后父子俩首次见面。
当被问及他见面时跟儿子说了些什么时，斯诺登之父告诉记者：“留下，但这只是我的建议。我儿子未必会这么做。他过得舒适、快乐。他对他所做过的事非常坚持。”
斯诺登今年稍早披露美国的机密监控项目，支持者将他视为人权英雄，批评者则斥之为“卖国贼”。
斯诺登之父称，斯诺登留在俄罗斯可以继续他所做的，确保能将真实的故事告诉外界。
他说：“他不是逃亡者，他是获得俄罗斯合法庇护的。媒体必须搞清楚这点，我想我们的政府现在已经明白这点了。”
俄罗斯当局对斯诺登父子会面地点、以及斯诺登在俄罗斯的住所讳莫如深，也不让媒体和公众接近斯诺登。
俄罗斯总统普京多次表示，俄罗斯庇护斯诺登的前提条件是他得停止损害美国。但他以斯诺登此事为例，抨击美国向世界宣扬人权，而在自己国内却不尊重人权。（完）
路透上海4月14日 - 中国证监会官方微信周五刊登通知，证监会按法定程序核准了新一批10家企业的首次公开发行（IPO）申请，预计筹资总额不超过51亿元人民币。
以下为路透中文新闻为您整理的4月10日-14日当周中国金融市场摘要: 汇市: --人民币兑美元当周微升0.18%，周初美联储加息预期提振美指至三个月高点，但地缘局势紧张以及随后美国总统特朗普称美元“太强”，终结此前连续反弹走势，人民币贬值压力略微缓解，但其间中国监管层亦对中间价启动过滤机制，中美就汇率问题表现默契，这料更加坚定短期汇率延续双向波动走势。且关注美国财政部汇率报告对中国的评论，借此观察特朗普的意图。 公开市场操作: --在连续空窗近三周后，中国央行公开市场当周恢复逆回购操作，单周并转为净投放700亿元人民币，同时还辅以投放839亿元PSL（抵押补充贷款）。但到期的逾2,000亿元MLF（中期借贷便利）并未续做，这在MLF创设以来也较为少见，亦显示货币政策中性偏紧基调仍在延续。
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