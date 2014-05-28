斯诺登称自己接受过间谍培训 在海外做过卧底

(本文由路透中文网编译提供)

路透华盛顿5月27日 - “棱镜门”事件主角斯诺登接受《NBC晚间新闻》采访时称，他“接受过间谍培训”，曾在海外为美国政府机构做过卧底。

有批评人士称他只是一个低级别分析师，斯诺登对此予以驳斥。采访的部分片段在周二播出，NBC将在周三夜间播出采访的全部内容。

“美国如今倾向于通过电脑获得更多更好的情报，多于从人身上，这已不是什么秘密，”斯诺登对主持人布莱恩·威廉姆斯（Brian Williams）说。

“我曾被培训成一个传统意义上的间谍，在海外以卧底身份生活和工作--假装做我并不干的工作-甚至还被给了一个并非我本名的名字。”

斯诺登称自己是“技术专家”，他说：“我不与人打交道，不招募特工。我的任务是让各种系统为美国工作，从底层到高层，在各个级别我都做过这种工作。”

他还称，自己曾为美国中央情报局（CIA）和国家安全局（NSA）在海外做过卧底，还曾在联合反情报培训学院（Joint Counterintelligence Training Academy）讲过课，“在那里我发展了在世界各地最恶劣和最危险环境下确保信息和自己人安全的线人和方法”。

“因此，当他们（批评人士）说我是个低级别系统管理员，说我不知道我在讲什么的时候，我只能说这有点误导，”斯诺登补充道。（完）