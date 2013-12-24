斯诺登称任务已完成“我赢了”--美媒

(本文由路透中文网编译提供)

路透12月24日 - 美国国安局承包商前雇员斯诺登在周二发表的一篇采访中称，他的任务已经完成了。

斯诺登告诉《华盛顿邮报》：“就我个人的愿望而言，任务早已完成了。”该报称其在莫斯科与斯诺登进行了两天的秘密谈话。

自斯诺登6月到达俄罗斯并获得临时庇护以来，这是他首次接受面对面的深度采访。

“我已经赢了，”他说：“只要记者能够履行职责，我的一切努力就会产生效果。请记住，因为我并不想改变社会。我只是想给社会一个机会，让它去决定是否应该有所变化。”

上周，一个由白宫指派的专家组提议限制一些重要的安全局监控活动，建议对电话记录采集计划进行限制，并在美国对外国领导人进行监视之前开展新的测试。斯诺登泄密事件发生后，专家组即提出上述建议。

美国总统奥巴马随后采取了中间态度，称需要对国家安全局的监控进行检查，但他还称“我们不会单方面放弃行动”。

斯诺登在采访中否认自己试图推翻国安局，“我只是想推动改进国安局，”他说。“我现在还在为国安局工作。他们是唯一没有意识到这一点的人。”

斯诺登称自己为“家猫”，还说他很少离家。“我并没有太多需求，”他说。“偶尔会想做一些事情，想看一些东西，想见一些人，想完成一些任务。”

斯诺登否认自己效忠于俄罗斯或中国。“我跟俄罗斯政府毫无关联，”他说。（完）