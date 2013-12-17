白宫称美国计划起诉斯诺登的立场丝毫未变

路透华盛顿12月16日 - 美国白宫发言人卡尼周一打消了若斯诺登交出文件即可能获得美国政府特赦的暗示。

卡尼在记者会上表示：“我们对此事的立场丝毫没有改变。斯诺登先生被控犯有泄漏机密信息罪，他在美国面临着重罪起诉。他应该尽快回到美国，接受我们司法体系的完整法定诉讼程序。”

斯诺登披露的文件揭示出美国国家安全局(NSA)无处不在的秘密监控细节，引发了民众对NSA间谍行径的反感。

斯诺登已被俄罗斯授予临时庇护。

NSA负责评估斯诺登泄密影响的特派组负责人莱吉特(RickLedgett)周日在接受CBS电视台《60分钟》采访时曾表示，如果斯诺登交还他掌握的情报，给予他特赦还值得一谈。（完）

编译：靳怡雯 发稿：王凤昌

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。