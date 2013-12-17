白宫称美国计划起诉斯诺登的立场丝毫未变

芝加哥期市：CBOT小麦期货收高，因技术性买盘和空头回补
路透芝加哥4月7日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五小幅收 高，因技术性买盘和空头回补。 周五是为期五日的“高盛展期”首日，标普高盛商品投资基金会将5 月谷物期货多头仓位展期。 CBOT-5月小麦期货 收高3/4美分，报每蒲式耳4.24美元。 全球谷物供应充裕以及本周降雨可能提振美国大平原冬麦产量预估， 限制了市场的升幅。预计下周该地区还有更多降雨。(完) (编译 李军; 审校 刘静)
(本文由路透中文网编译提供)
路透华盛顿12月16日 - 美国白宫发言人卡尼周一打消了若斯诺登交出文件即可能获得美国政府特赦的暗示。
卡尼在记者会上表示：“我们对此事的立场丝毫没有改变。斯诺登先生被控犯有泄漏机密信息罪，他在美国面临着重罪起诉。他应该尽快回到美国，接受我们司法体系的完整法定诉讼程序。”
斯诺登披露的文件揭示出美国国家安全局(NSA)无处不在的秘密监控细节，引发了民众对NSA间谍行径的反感。
斯诺登已被俄罗斯授予临时庇护。
NSA负责评估斯诺登泄密影响的特派组负责人莱吉特(Rick Ledgett)周日在接受CBS电视台《60分钟》采访时曾表示，如果斯诺登交还他掌握的情报，给予他特赦还值得一谈。（完）
编译：靳怡雯 发稿：王凤昌
路透芝加哥4月7日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五小幅收 高，因技术性买盘和空头回补。 周五是为期五日的“高盛展期”首日，标普高盛商品投资基金会将5 月谷物期货多头仓位展期。 CBOT-5月小麦期货 收高3/4美分，报每蒲式耳4.24美元。 全球谷物供应充裕以及本周降雨可能提振美国大平原冬麦产量预估， 限制了市场的升幅。预计下周该地区还有更多降雨。(完) (编译 李军; 审校 刘静)
路透4月7日 - 周五美国股市三大股指微跌，收盘远低于盘中高位，此前发布的美国就业数据弱于预期，美国对叙利亚进行导弹袭击，一位关键美国联邦储备理事会(FED/美联储)官员就缩减资产负债表计划发表评论。
路透多伦多/渥太华4月7日 - 加拿大主要股指周五下滑，金融股和自然资源类股下跌，尽管担心地缘政治紧张关系加剧，此前美国向叙利亚发动导弹袭击，引发投资者避险。