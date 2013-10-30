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路透中文体育短讯 | 2013年 10月 30日 星期三 11:59 BJT

贝克汉姆名下MLS新球队将落户迈阿密--消息

熟悉谈判内容的一位消息人士周二表示，英格兰球星贝克汉姆选择迈阿密作为美国职业足球大联盟(MLS)扩军球队的主场。贝克汉姆今年稍早从MLS洛杉矶银河队退役，他与大联盟的合约中包括可以投资2,500万美元成为MLS新球队老板的选项。贝克汉姆考察了数个城市，今年夏天到过迈阿密，并会晤了该市及县领导人。路透

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