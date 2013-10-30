贝克汉姆名下MLS新球队将落户迈阿密--消息

《月光男孩》击败《爱乐之城》拿下奥斯卡最佳影片奖
路透洛杉矶2月26日 - 《月光男孩》(Moonlight)周日拿下奥斯卡最佳影片奖，击败《爱乐之城》(La La Land)得到这个电影业最高荣誉。
路透迈阿密10月29日 -熟悉谈判内容的一位消息人士周二表示，英格兰球星贝克汉姆选择迈阿密作为美国职业足球大联盟(MLS)扩军球队的主场。
前英格兰队队长贝克汉姆今年稍早从MLS洛杉矶银河队退役，他与大联盟的合约中包括可以投资2,500万美元成为MLS新球队老板的选项。
贝克汉姆考察了数个城市，今年夏天到过迈阿密，并会晤了该市及县领导人。（完）
编译：王燕焜 发稿：王凤昌
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