Facebook称遭黑客攻击 但用户数据未泄漏

三星电子称将销售盖乐世Note7翻新机
路透首尔3月27日 - 韩国科技巨头三星电子周一称，计划销售盖乐世Note7翻新机。盖乐世(Galaxy)Note7因电池起火问题被停售。
路透2月15日 - Facebook(FB.O)周五称其曾成为一不明黑客团体的攻击目标，但未发现用户数据泄漏。
Facebook在周五下午发布的博客中称：“上月，Facebook安全部门发现我们的系统成为一次复杂攻击的目标。”
该公司称其并非被攻击的唯一目标，称近期还有其他网站被攻击和渗透。
Facebook拒绝谈论此次黑客攻击的动机以及源头。
但另一公司的安全专家称，他听说此次对Facebook的攻击源自中国。
虽然Facebook宣称并无用户数据泄漏，但此次事件还是会引起用户对个人隐私以及个人信息安全的担忧。（完）
编译：朱淑珍 发稿：王凤昌
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
路透首尔3月27日 - 韩国科技巨头三星电子周一称，计划销售盖乐世Note7翻新机。盖乐世(Galaxy)Note7因电池起火问题被停售。
路透3月21日 - 苹果周二推出屏幕亮度升级的新版iPad平板电脑，预计周五起接受订购，价格从329美元起，这是苹果全尺寸平板电脑历来最低的售价。
路透上海3月19日 - 国际商业机器(IBM)宣布，与中国大连万达集团子公司--万达网络科技集团周日达成协议，将共同为中国企业提供云服务。