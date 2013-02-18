Facebook称遭黑客攻击 但用户数据未泄漏

标题新闻：美驻联合国大使黑利称对叙导弹袭击有节制并“完全有理由”，已做好进一步行动准备
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
(本文由路透中文网编译提供)
路透2月15日 - Facebook 周五称其曾成为一不明黑客团体的攻击目标，但未发现用户数据泄漏。
Facebook在周五下午发布的博客中称：“上月，Facebook安全部门发现我们的系统成为一次复杂攻击的目标。”
该公司称其并非被攻击的唯一目标，称近期还有其他网站被攻击和渗透。
Facebook拒绝谈论此次黑客攻击的动机以及源头。
但另一公司的安全专家称，他听说此次对Facebook的攻击源自中国。
虽然Facebook宣称并无用户数据泄漏，但此次事件还是会引起用户对个人隐私以及个人信息安全的担忧。（完）
编译：朱淑珍 发稿：王凤昌
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
路透米兰4月7日 - 欧洲股市周五收盘小升，逆转了稍早的跌势，因石油类股攀升，此前美国对叙利亚发动导弹袭击，油价急升至一个月高位。
路透伦敦4月7日 - 伦敦期铜价格周五下跌，美国对叙利亚发动导弹袭击，引发投资者撤出较高风险的资产，且中国钢铁期货遭抛售，录得两个月来最大跌幅，波及工业金属市场。