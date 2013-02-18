Facebook称遭黑客攻击 但用户数据未泄漏

(本文由路透中文网编译提供)

路透2月15日 - Facebook 周五称其曾成为一不明黑客团体的攻击目标，但未发现用户数据泄漏。

Facebook在周五下午发布的博客中称：“上月，Facebook安全部门发现我们的系统成为一次复杂攻击的目标。”

该公司称其并非被攻击的唯一目标，称近期还有其他网站被攻击和渗透。

Facebook拒绝谈论此次黑客攻击的动机以及源头。

但另一公司的安全专家称，他听说此次对Facebook的攻击源自中国。

虽然Facebook宣称并无用户数据泄漏，但此次事件还是会引起用户对个人隐私以及个人信息安全的担忧。（完）