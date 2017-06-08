2017年美国太阳能市场规模将下降16%--报告

路透6月8日 - 周四公布的预估显示，美国今年的太阳能系统安装规模将下降16%，因公用事业公司为达到各州要求而放缓项目的采购，且住宅太阳能系统销售难度加大。

GTM Research和Solar Energy Industries Association的一份报告显示，继2016年大幅增长后，公用事业规模的太阳能市场今年料将从去年的逾100亿瓦降至80亿瓦。

公用事业市场占到所有太阳能系统的约一半。随着公用事业公司寻求在2020年针对太阳能项目的30%联邦税收优惠到期前的采购项目，该市场料将在2019年恢复增长。

报告称，第一季太阳能系统的价格进一步下跌，首次跌破每瓦1美元。

住宅太阳能市场今年料增长2%，远低于去年19%的增幅。加州住宅太阳能系统安装大幅下降，部分导致整个美国市场第一季下降17%。加州当季占到全美市场的35%，为2010年GTM开始跟踪该数据以来最低占比。(完)