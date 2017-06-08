2017年美国太阳能市场规模将下降16%--报告

东芝称愿意与西部数据就出售芯片部门争端进行洽商
路透东京6月23日 - 日本东芝表示，愿意与西部数据就双方因东芝出售旗下芯片部门而起的争端进行洽商。
路透6月8日 - 周四公布的预估显示，美国今年的太阳能系统安装规模将下降16%，因公用事业公司为达到各州要求而放缓项目的采购，且住宅太阳能系统销售难度加大。
GTM Research和Solar Energy Industries Association的一份报告显示，继2016年大幅增长后，公用事业规模的太阳能市场今年料将从去年的逾100亿瓦降至80亿瓦。
公用事业市场占到所有太阳能系统的约一半。随着公用事业公司寻求在2020年针对太阳能项目的30%联邦税收优惠到期前的采购项目，该市场料将在2019年恢复增长。
报告称，第一季太阳能系统的价格进一步下跌，首次跌破每瓦1美元。
住宅太阳能市场今年料增长2%，远低于去年19%的增幅。加州住宅太阳能系统安装大幅下降，部分导致整个美国市场第一季下降17%。加州当季占到全美市场的35%，为2010年GTM开始跟踪该数据以来最低占比。(完)
(编译 汪红英；审校 白云)
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