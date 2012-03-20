美国对中国太阳能板徵收初步反补贴税低於预期

致公党提案建议尽快出台改善新三板流动性的一揽子解决方案
路透北京3月3日 - 中国民主党派致公党中央日前准备的提案建议，应尽快出台改善全国中小企业股转系统（俗称“新三板”）流动性的一揽子解决方案，加紧推出新三板分层后的差异化制度安排，进一步丰富新三板的产品供给，推动新三板成为创新型、创业型、成长型中小企业的综合金融服务平台。
路透华盛顿3月20日电---两名知情人士称，美国周二初裁决定，对从中国进口的太阳能板徵收不到5%的反补贴税。
消息人士称，美国商务部裁决，中国政府对国内太阳能电池及面板生产商提供的补贴占产品价值2.9%至4.73%。
根据初步反补贴税率，进口商将提供债券或保证金。同时，美国商务部将继续进行调查，并在5月发布反倾销税率初裁决定。（完）
编译：黎黎 发稿：王燕焜
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