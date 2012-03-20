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中国财经 | 2012年 3月 21日 星期三 07:03 BJT

美国对中国太阳能板徵收初步反补贴税低於预期

路透华盛顿3月20日电---两名知情人士称，美国周二初裁决定，对从中国进口的太阳能板徵收不到5%的反补贴税。

消息人士称，美国商务部裁决，中国政府对国内太阳能电池及面板生产商提供的补贴占产品价值2.9%至4.73%。

根据初步反补贴税率，进口商将提供债券或保证金。同时，美国商务部将继续进行调查，并在5月发布反倾销税率初裁决定。（完）

编译：黎黎 发稿：王燕焜

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