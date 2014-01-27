美国对索马里实施导弹袭击 意图击毙疑似武装分子头目

特雷莎·梅将做出中止欧盟人员自由进入英国的竞选承诺--报载
路透伦敦4月20日 - 每日邮报援引未具名的党派消息人士报导称，英国首相特雷莎·梅将在6月8日大选前做出中止欧盟人员自由进入英国的正式竞选承诺。
路透华盛顿1月26日 -美国军方一位要求匿名的官员对路透称，美军周日对索马里进行了一次导弹袭击，打击目标是一位与基地组织和索马里青年党（alShabaab）有关系的疑似武装分子头目。
该官员称，这次袭击发生在索马里南部。至于疑似武装分子头目的身份、以及这次行动是否成功等进一步详情，该官员都没有透露。
另一位要求匿名的美国官员称，这次袭击行动发生在索马里布拉瓦（Barawe）附近的一个偏远地区。
去年10月，美国突击队曾在布拉瓦试图拘捕名为Ikrima的一位武装分子，行动未取得成功。（完）
编译：侯雪苹 发稿：王燕焜
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路透伦敦4月20日 - 每日邮报援引未具名的党派消息人士报导称，英国首相特雷莎·梅将在6月8日大选前做出中止欧盟人员自由进入英国的正式竞选承诺。
但相比其他三位候选人--极右翼民族阵线主席玛琳娜.勒庞、保守派菲永和极左翼的梅朗雄，马克龙的领先优势已经缩小。在周日的角逐中，任何两人都可能脱颖而出，进入5月7日的对决。以下是周日选举的各种可能结果：
路透安卡拉4月19日 - 土耳其选举委员会周三拒绝了反对党要求修宪公投作废的诉求，但主要反对党共和人民党(CHP)称将继续对公投结果开展法律挑战。修宪公投让土耳其总统埃尔多安获得更多的新权力。