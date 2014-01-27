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时事要闻 | 2014年 1月 27日 星期一 09:19 BJT

美国对索马里实施导弹袭击 意图击毙疑似武装分子头目

路透华盛顿1月26日 -美国军方一位要求匿名的官员对路透称，美军周日对索马里进行了一次导弹袭击，打击目标是一位与基地组织和索马里青年党（alShabaab）有关系的疑似武装分子头目。

该官员称，这次袭击发生在索马里南部。至于疑似武装分子头目的身份、以及这次行动是否成功等进一步详情，该官员都没有透露。

另一位要求匿名的美国官员称，这次袭击行动发生在索马里布拉瓦（Barawe）附近的一个偏远地区。

去年10月，美国突击队曾在布拉瓦试图拘捕名为Ikrima的一位武装分子，行动未取得成功。（完）

编译：侯雪苹 发稿：王燕焜

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