梅开三度 82岁索罗斯宣布订婚

路透8月12日电---“金融巨鳄”索罗斯周六庆祝82岁生日的同时，宣布与其40岁的女友博尔顿（Tamiko Bolton）订婚。

据索罗斯的一位熟人称，索罗斯和博尔顿相识於2008年春季。二人于索罗斯在纽约南汉普顿住宅举办的一个小型聚会上宣布订婚。索罗斯在几周前向博尔顿求婚。

这将是索罗斯的第三次婚姻，对博尔顿则是第二次，後者曾在1990年代有过一次短暂婚姻。索罗斯与先前两位妻子育有五名子女。

索罗斯的前女友，巴西女演员费雷拉（Adriana Ferreyr）去年起诉索罗斯，称他未遵守承诺送其一套公寓。索罗斯则向法庭提出了诉讼停止的申请。

索罗斯长期活跃于世界经济和政治舞台，2011年结束其对冲基金经理人生涯，转而经营其家族的投资业务。

博尔顿拥有迈阿密大学硕士学位，曾经营膳食补充品网络生意，目前在经营在线瑜伽教程。（完）

编译：辛毅 发稿：朱淑珍

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