美国将推动有关冻结南海活动的提议

路透华盛顿8月4日（记者 David Brunnstrom） - 美国国务卿克里将出席本周末的东盟地区论坛（ARF）会议，届时他将推动自愿冻结激化南海争端行为的提议。中国拒绝了该提议。

美国国务院负责东亚地区事务的高级外交官Daniel Russel称，这不是新提议，也不是“高难度的事”，但却是“共识”。

克里此行的首要任务是缓解南海的紧张局势。每年通过南海水域的贸易额大约为5万亿美元，中国与东盟的四个成员国都对南海提出主权主张。

“对于任何国家或任何南海主权声索国来说，区域经济很重要，也很脆弱，因此不能动用武力威胁或准军事力量报复，以进行恫吓或胁迫，”Russel在周一的新闻简布会上说。

他表示，南海主权声索国有空间“来采取一些自愿举措，来确认他们发现的令人不安的行为，即便这些行为对其他声索国而言并非挑衅，也可在各方都同意的情况下倡议停止此类行为”。

中国方面周一早些时候拒绝了相关提议。中国外交部边海司副司长易先良称，“南沙群岛是中国的固有领土，中国做什么不做什么，由中国政府决定。”

他表示，冻结相关活动的倡议会破坏中国和东盟为达成南海行为准则做出的长期努力。（完）

编译：侯雪苹 发稿：王凤昌

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