美军舰周六驶入南海中建岛12海里海域 中方作出回应

路透华盛顿/上海1月30日（记者 Phil Stewart/Nathaniel Taplin） - 美国海军“威尔伯号”导弹驱逐舰周六驶入南海一争议岛屿12海里海域，美方称此举旨在扞卫航行自由。

美国五角大楼发言人戴维斯（Jeff Davis）称，该驱逐舰经过西沙群岛中建岛（Triton Island）附近海域时，附近没有中国军方的船舰。

戴维斯称此次行动旨在挑战中国大陆、台湾和越南各声索方限制航行权利和自由的意图。

戴维斯称，这次行动旨在挑战关于经过该海域需事先获得许可或事先通报的相关政策。他并表示，美国在各国围绕南海自然形成地物的主权争议问题上不持立场。

“经过前不向声索方通报，这符合我们的正常程序和国际法。”戴维斯称。

中国外交部发言人华春莹就美军舰进入西沙群岛中建岛领海一事答记者问时称：“美军舰违反相关中国法律，擅自进入中国领海，中方依法对其采取了监视、喊话等相关措施。”

中国国防部就此事称， “威尔伯”号导弹驱逐舰违反中国法律，擅自进入中国西沙领海，中国守岛部队和海军舰机当即采取应对行动，对美军舰进行识别查证，并迅即予以警告驱离。

“这种做法在操作上是非常不专业的，对双方官兵安全是不负责任的，在后果上是极为危险的。”

“不论美方采取任何挑衅行动，中国军队都将采取一切必要措施，坚决维护国家的主权和安全。”中国国防部网站公告称。（完）