克里敦促中国与东南亚国家缓解南海紧张局势

(本文由路透中文网编译提供)

路透斯里巴加湾7月1日 - 美国国务卿克里周一向中国及东南亚国家施压，要求各方就达成“南海行为准则”取得进展。这似乎是在强调，南海争端攸关美国的国家利益。

克里是在抵达文莱参加地区性安全会议时发表上述言论的。中国在一天前表示，将与东南亚国家在今年晚些时候就“南海行为准则”举行正式磋商。

中国与东南亚国家就“南海行为准则”举行正式磋商虽然标志此事向前迈进一步，但并不代表在使中国签署具有约束力协议上的一大突破。

“我们对南海争端的解决方式和各方的行为有强烈兴趣，”克里在会议开场演讲中说道。

“我们十分希望尽快在实质的行为准则方面取得进展，以保证这一重要地区的稳定。”

中国周日与东盟发表联合声明称，同意今年9月在中国与东盟高官就“南海行为准则”举行磋商。泰国外长称赞此举“意义重大”。

新加坡东南亚研究所的资深研究员斯托里（Ian Storey）称，举行上述磋商是积极的迹象，表明中国终于愿意与东盟就此进行会谈。但他指出，这并不是向前迈进的很重要一步。

“鉴于中国对正式、有效的准则明显缺乏热情，中国官员可能会尽可能地拖延会谈，”他说道。

中国外交部长王毅强调，应全面有效落实《南海各方行为宣言》，在协商一致的基础上稳步推动“南海行为准则”的达成。

自去年以来，中国与菲律宾和越南在南海的对峙和冲突事件，导致南海紧张局势加剧，而眼下正值美国战略重心重新向亚洲转移。

北京担忧，美国对亚洲的再平衡旨在对抗中国崛起，克里在演讲中试图对此予以安抚。

“我们有许多目标，我们有经济和安全利益。但我想重点强调的是，我们的行动不会旨在遏制或制衡任何一个国家，”克里说。（完）