克里敦促中国与东南亚国家缓解南海紧张局势

总统撤换财长之后 南非共产党呼吁防堵财政部贪腐
路透约翰内斯堡3月31日 - 南非共产党周五表示，公众应该采取严正行动避免财政部陷于腐败；此前总统祖马在深夜的内阁重组中撤换财长戈尔丹(Pravin Gordhan)；南非共产党为执政党非洲人国民大会(非国大/ANC)的盟友。
路透斯里巴加湾7月1日（记者 Lesley Wroughton/Stuart Grudgings） - 美国国务卿克里周一向中国及东南亚国家施压，要求各方就达成“南海行为准则”取得进展。这似乎是在强调，南海争端攸关美国的国家利益。
克里是在抵达文莱参加地区性安全会议时发表上述言论的。中国在一天前表示，将与东南亚国家在今年晚些时候就“南海行为准则”举行正式磋商。
中国与东南亚国家就“南海行为准则”举行正式磋商虽然标志此事向前迈进一步，但并不代表在使中国签署具有约束力协议上的一大突破。
“我们对南海争端的解决方式和各方的行为有强烈兴趣，”克里在会议开场演讲中说道。
“我们十分希望尽快在实质的行为准则方面取得进展，以保证这一重要地区的稳定。”
中国周日与东盟发表联合声明称，同意今年9月在中国与东盟高官就“南海行为准则”举行磋商。泰国外长称赞此举“意义重大”。
新加坡东南亚研究所的资深研究员斯托里（Ian Storey）称，举行上述磋商是积极的迹象，表明中国终于愿意与东盟就此进行会谈。但他指出，这并不是向前迈进的很重要一步。
“鉴于中国对正式、有效的准则明显缺乏热情，中国官员可能会尽可能地拖延会谈，”他说道。
中国外交部长王毅强调，应全面有效落实《南海各方行为宣言》，在协商一致的基础上稳步推动“南海行为准则”的达成。
自去年以来，中国与菲律宾和越南在南海的对峙和冲突事件，导致南海紧张局势加剧，而眼下正值美国战略重心重新向亚洲转移。
北京担忧，美国对亚洲的再平衡旨在对抗中国崛起，克里在演讲中试图对此予以安抚。
“我们有许多目标，我们有经济和安全利益。但我想重点强调的是，我们的行动不会旨在遏制或制衡任何一个国家，”克里说。（完）
编译：侯雪苹 发稿：张家伟
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
路透约翰内斯堡3月31日 - 南非共产党周五表示，公众应该采取严正行动避免财政部陷于腐败；此前总统祖马在深夜的内阁重组中撤换财长戈尔丹(Pravin Gordhan)；南非共产党为执政党非洲人国民大会(非国大/ANC)的盟友。
路透华盛顿/北京3月30日 - 美国总统特朗普周四发表推文称，美国不能再容忍大规模贸易逆差和就业岗位流失的状况，给下周中美两国元首的首次会晤定下紧张基调。
路透华盛顿3月30日 - 美国政府的一份谈判目标草案显示，在重新协商北美自由贸易协定(NAFTA)时，特朗普政府将追求税收平等，并将要求在加拿大和墨西哥产品涌入美国、并对美国行业构成“严重伤害威胁”时，可以重新开征关税。