美军高官支持在南海中国建造的人工岛附近区域巡航

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路透华盛顿9月17日（记者David Brunnstrom/David Alexander） - 美军太平洋司令部司令哈里斯（Harry Harris）在中国国家主席习近平访美前表示，美国应在南中国海海域中国填海造地区域附近进行密切巡航。

哈里斯周四在参议院听证会上称，中国在南中国海人工岛上修建了三座机场，以及其进一步的军事化，“在军事上是极大的忧患”，并对该地区的所有国家构成了威胁。

哈里斯面对参议院军事委员会成员质问是否应在中国人工岛周围12海里区域进行巡航时答道：“我认为我们应在南中国海那些不应被称为岛屿的小岛附近进行海上和空中航行，也应被允许拥有海上和空中航行的自由。”

被问到是否这意味着在（人工岛）12海里范围内时，他答道：“这取决于行动的性质。此类自由通航行动是我们正在考虑开展的行动之一。”

参议院军事委员会主席、参议员麦凯恩批评奥巴马政府未能在中国人工岛12海里范围内进行巡航，称这一“危险的错误”实际上是承认了中海的领土主张。

美国国防部助理部长施大伟（David Shear）对参议员军事委员会称，美方自2012年以来未进行过此类巡逻，但这属于美国未来行动“部署”的选项之一。

施大伟称中国尚未在人工岛上部署现先进武器，“我们将尽全力确保他们不会这样做。”他还称：“这将是一项长期的工作。”(完)