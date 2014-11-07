美国将撤销驻韩国近50年的“铁旅”

特朗普称赞中国应对朝鲜“威胁”的努力
路透华盛顿4月20日 - 美国总统特朗普周四称赞中国在遏制“朝鲜威胁”方面作出的努力。在此之前，朝鲜国家媒体警告可能对美国发动“超强的先发制人的打击”。
路透华盛顿11月6日（记者 David Alexander） - 美国国防官员周四称，美国一支驻韩国近50年的作战旅将被撤销，将由一支换防部队取而代之。
美国官员称，国防部长哈格尔已经批准美国陆军第2步兵师第一装甲旅作战队在明年夏季撤销。这支驻韩部队被称为“铁旅”，自1965年以来永久驻防韩国。
五角大楼发言人Steve Warren称，这是长期计划的举动，不代表美国降低对韩国的安全承诺，一支类似规模、训练有素的部队将换防进驻韩国，驻留期为9个月。
美国国防官员称，这支换防部队将经过事先集结训练，有助于改善驻韩美军的团体凝聚力和战备能力。
“能力方面没有损失，”Warren说。“有人可能会说，能力方面甚至更强一些，因为进驻韩国的是一支训练有素的部队。”
Warren称，首支换防部队为来自德克萨斯州胡德堡的陆军第1骑兵师的第二旅作战队，其将于2015年6月开始在韩国的驻防任务。
撤销驻韩国的“铁旅”，是美军实施海外轮换驻军以及整体裁军计划的一部分。（完）
编译：侯雪苹 发稿：王凤昌
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