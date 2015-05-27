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时事要闻 | 2015年 5月 27日 星期三 09:02 BJT

韩国总统朴槿惠将于6月16日访问白宫

路透华盛顿5月26日 - 美国白宫国家安全委员会周二在Twitter上称，总统奥巴马将于6月16日在白宫欢迎韩国总统朴槿惠到访。（完）

编译：朱淑珍 发稿：王琛

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