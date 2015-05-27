韩国总统朴槿惠将于6月16日访问白宫

特朗普突然开除FBI局长科米 称他无法再有效领导调查局
路透华盛顿5月9日 - 美国总统特朗普周二突然开除美国FBI局长科米(James Comey)，表示科米无法再有效领导FBI。科米的解职，或为他在去年大选期间对民主党总统候选人希拉里克林顿电邮门调查的政治余波。
路透华盛顿5月26日 - 美国白宫国家安全委员会周二在Twitter上称，总统奥巴马将于6月16日在白宫欢迎韩国总统朴槿惠到访。（完）
编译：朱淑珍 发稿：王琛
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路透华盛顿5月9日 - 美国总统特朗普周二突然开除美国FBI局长科米(James Comey)，表示科米无法再有效领导FBI。科米的解职，或为他在去年大选期间对民主党总统候选人希拉里克林顿电邮门调查的政治余波。
路透首尔5月10日 - 韩国联合通讯社报导，韩国总统文在寅已提名全罗南道知事Lee Nak-yon为下任国务总理，并将在周三晚些时候正式宣布。
路透首尔5月9日 - 韩国电视网宣布，自由党派政治家文在寅周二以明显优势当选韩国总统，他的胜选早在人们的预料中，意味着保守党派近10年来对韩国的统治的结束，韩国与朝鲜的关系也将得以缓和。