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亚洲 | 2015年 5月 27日 星期三 09:27 BJT

韩国总统朴槿惠将于6月16日访问美国白宫

路透华盛顿5月26日 - 美国白宫国家安全委员会周二在Twitter上称，总统奥巴马将于6月16日在白宫欢迎韩国总统朴槿惠到访。（完）

编译：朱淑珍 发稿：王琛
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