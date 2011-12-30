美韩防长共商朝鲜半岛稳定事宜

美国国防部发言人利特尔（George Little）称，帕内塔与金宽镇谈话持续了20分钟。

利特尔在声明中称："两国防长一致认为，朝鲜半岛和平与稳定是我们的首要任务，双方同意在未来几周及几个月内，将保持密切合作与协调。"