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时事要闻 | 2011年 12月 30日 星期五 10:18 BJT

美韩防长共商朝鲜半岛稳定事宜

路透华盛顿12月29日电---美国国防部长帕内塔（Leon Panetta）与韩国国防部长金宽镇（Kim Kwan-jin）周四共商朝鲜半岛稳定事宜。

美国国防部发言人利特尔（George Little）称，帕内塔与金宽镇谈话持续了20分钟。

利特尔在声明中称："两国防长一致认为，朝鲜半岛和平与稳定是我们的首要任务，双方同意在未来几周及几个月内，将保持密切合作与协调。"

金正日12月17日去世，本周三约10万朝鲜人聚集在平壤进行哀悼。

金正日之子金正恩接班之际，外界对朝鲜未来走向及稳定局势感到担忧，特别是韩国等美国的盟国。（完）

编译：张家伟 发稿：朱淑珍

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