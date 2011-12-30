美韩防长共商朝鲜半岛稳定事宜

消息人士称中国邀请英国首相特雷莎·梅出席一带一路高峰论坛
路透北京/伦敦2月8日 - 外交消息人士告诉路透，中国已邀请英国首相特雷莎·梅(文翠珊，Theresa May)出席5月在北京举行的“一带一路”国际合作高峰论坛。英国方面表示，特雷莎·梅今年将出访中国。
路透华盛顿12月29日电---美国国防部长帕内塔（Leon Panetta）与韩国国防部长金宽镇（Kim Kwan-jin）周四共商朝鲜半岛稳定事宜。
美国国防部发言人利特尔（George Little）称，帕内塔与金宽镇谈话持续了20分钟。
利特尔在声明中称："两国防长一致认为，朝鲜半岛和平与稳定是我们的首要任务，双方同意在未来几周及几个月内，将保持密切合作与协调。"
金正日12月17日去世，本周三约10万朝鲜人聚集在平壤进行哀悼。
金正日之子金正恩接班之际，外界对朝鲜未来走向及稳定局势感到担忧，特别是韩国等美国的盟国。（完）
编译：张家伟 发稿：朱淑珍
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