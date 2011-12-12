美国财政部放宽对南苏丹制裁

OFAC称："这样，南苏丹不再受制於苏丹制裁条例(Sudanese Sanctions Regulations)。"

OFAC表示，美国企业现在可自由向南苏丹出口石油行业所需设备，且石油和其他设备可通过苏丹境内来往南苏丹。

但OFAC强调，这种政策转变并不意味着美国企业可插手苏丹的石油业，且美国企业也不可以参与南苏丹位於苏丹的原油炼油厂项目。（完）