美国财政部放宽对南苏丹制裁

日本官员称安倍将向特朗普提议开展新的内阁级别会谈
路透东京2月9日 - 参与筹划美日首脑会晤的日本政府一名官员表示，日本首相安倍晋三周五与美国总统特朗普会晤时，将提议开展新的内阁级别美日会谈框架，以讨论贸易、安全和包括汇率在内的宏观经济议题。
路透华盛顿12月9日电---美国财政部外国资产控制办公室(OFAC)周四表示，美国正放宽对南苏丹的制裁，允许美国企业投资该国的石油行业。
南苏丹於今年7月9日脱离苏丹独立。
OFAC称："这样，南苏丹不再受制於苏丹制裁条例(Sudanese Sanctions Regulations)。"
1997年10月，美国因怀疑苏丹政府支持恐怖组织，而对苏丹实施全面制裁。
OFAC表示，美国企业现在可自由向南苏丹出口石油行业所需设备，且石油和其他设备可通过苏丹境内来往南苏丹。
但OFAC强调，这种政策转变并不意味着美国企业可插手苏丹的石油业，且美国企业也不可以参与南苏丹位於苏丹的原油炼油厂项目。（完）
编译：靳怡雯 发稿：张家伟
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